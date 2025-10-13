A ottobre previste 4mila assunzioni tra novarese e Vco
Sono 6.080 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di ottobre 2025, pari al 20% delle entrate complessive previste a livello regionale.Tratti comuni alle quattro realtà del territorio sono l’alta percentuale, superiore al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Si è svolto il giorno 9 ottobre 2025, nell’ambito delle attività previste dal progetto “Orientalife - La scuola orienta per la vita” il contest “#GoodSnack” a Città della Scienza, durante la manifestazione 3 Giorni per la Scuola. In gara, con una giuria di esperti e l'ass - facebook.com Vai su Facebook
#BorsinoLavoro | Tra ottobre e dicembre 2025 previste oltre 1,3 mln di #assunzioni. La difficoltà di reperimento scende al 46,8%, cresce la domanda nel Centro Italia. Scopri di più su @SIE_Unioncamere | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali https: - X Vai su X
A ottobre previste 4mila assunzioni tra novarese e Vco - 080 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di ottobre 2025, pari al 20% delle entrate complessive previste a livello ... Da novaratoday.it
Previste 30.270 assunzioni dalle imprese piemontesi, ma non si trova il 47% dei candidati: le figure richieste - 270 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per ottobre 2025, valore che sale a 77. Segnala torinotoday.it
Lavoro: 520mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre e oltre 1,3 milioni entro dicembre - Le imprese programmano circa 520 mila nuove assunzioni per ottobre e oltre 1,3 milioni per il trimestre ottobre- Si legge su giornaledellepmi.it