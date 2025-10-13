A novembre il primo Mondiale di Acchiapparella che ora è ufficialmente uno sport

Ha fatto divertire milioni (probabilmente miliardi) di bambini in ogni angolo della terra. E la scorsa estate ha ricevuto il giusto riconoscimento venendo ufficialmente inserito nella lista degli sport. A che ci riferiamo? Ad “acchiapparella”, il gioco dell’inseguimento in cui chiunque, da ragazzino, si è cimentato almeno una volta. A novembre si giocherà il primo Mondiale nella storia. Acchiapparello, prosegue la marcia di avvicinamento al primo Mondiale della storia. “L’iniziativa è nata nel 2017 grazie ai fratelli Christian e Damien Devaux, che hanno dato vita alla World Chase Tag, organismo che gestisce la disciplina a livello globale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

