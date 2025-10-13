A Myrta Merlino il premio internazionale Eccellenze Mediterraneo 2025

Sarà conferito alla giornalista e conduttrice Myrta Merlino il Premio InternazionaleEccellenze del Mediterraneo 2025’, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a figure di alto profilo che si sono distinte per il loro contributo alla società, alla cultura e al dialogo tra i popoli. Volto tra i più autorevoli del giornalismo italiano, Myrta Merlino rappresenta un esempio di comunicazione etica, consapevole e profondamente connessa ai bisogni reali della società. La sua carriera, costellata di inchieste, approfondimenti e testimonianze umane, ha sempre posto al centro l’attenzione per le persone più fragili, la lotta alle disuguaglianze e la promozione dei diritti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

