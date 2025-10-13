A Myrta Merlino il premio internazionale Eccellenze Mediterraneo 2025
Sarà conferito alla giornalista e conduttrice Myrta Merlino il Premio Internazionale ‘Eccellenze del Mediterraneo 2025’, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a figure di alto profilo che si sono distinte per il loro contributo alla società, alla cultura e al dialogo tra i popoli. Volto tra i più autorevoli del giornalismo italiano, Myrta Merlino rappresenta un esempio di comunicazione etica, consapevole e profondamente connessa ai bisogni reali della società. La sua carriera, costellata di inchieste, approfondimenti e testimonianze umane, ha sempre posto al centro l’attenzione per le persone più fragili, la lotta alle disuguaglianze e la promozione dei diritti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Myrta Merlino resta a Mediaset, il nuovo progetto dopo Pomeriggio Cinque - Myrta Merlino resta in casa Mediaset: pare che la conduttrice, dopo aver rinunciato alla guida di Pomeriggio Cinque, rimarrà comunque in azienda, tanto da aver rinnovato il contratto in scadenza. Riporta dilei.it
Myrta Merlino, perché ha lasciato Pomeriggio 5: la nuova vita della giornalista - C'è un motivo per cui Merlino ha definitivamente detto addio a Pomeriggio 5, prima di lei condotto da Barbara D'Urso. Si legge su ilsussidiario.net