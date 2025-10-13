A Mick Herron il Raymond Chandler Award 2025
Milano, 13 ottobre 2025 – Lo scrittore inglese Mick Herron è il vincitore del Raymond Chandler Award 2025, il riconoscimento agli autori di thriller e gialli assegnato dal Noir in festival in accordo con il Raymond Chandler Estate. Herron, di cui è da poco uscito in Italia ‘ Le regole di Londra’, edito da Feltrinelli come tutte le opere della serie di cui è protagonista l'agente segreto Jackson Lamb, deve il suo successo anche alla serie tv ‘Slow Horses’, con Gary Oldman, Jack Lowden e Kristin Scott Thomas, tratta proprio dalla serie di Jackson Lamb. Anche ‘Down Cemetery Road’, altra serie tv di prossima uscita sempre con protagonista Emma Thompson, è tratta dall’omonima opera di Herron, suo romanzo d’esordio del 2003 e primo libro della serie della detective Zoë Boehm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mick - herron
Dall'autore di "Slow Horses". Visto il plauso della serie con Gary Oldman, AppleTV decide di puntare su un altro personaggio ideato da Mick Herron, la detective privata Zoë Boehm, interpretata da un'altra grande attrice, Emma Thompson, pronta ad investigar
