a mick herron il raymond chandler award 2025

13 ottobre 2025

Milano, 13 ottobre 2025 – Lo scrittore inglese Mick Herron è il vincitore del Raymond Chandler Award 2025, il riconoscimento agli autori di thriller e gialli assegnato dal Noir in festival in accordo con il Raymond Chandler Estate. Herron, di cui è da poco uscito in Italia ‘ Le regole di Londra’, edito da Feltrinelli come tutte le opere della serie di cui è protagonista l'agente segreto Jackson Lamb, deve il suo successo anche alla serie tv ‘Slow Horses’, con Gary Oldman, Jack Lowden e Kristin Scott Thomas, tratta proprio dalla serie di Jackson Lamb. Anche  ‘Down Cemetery Road’, altra serie tv di prossima uscita sempre con protagonista  Emma Thompson, è tratta dall’omonima opera di Herron, suo romanzo d’esordio  del 2003 e primo libro della serie della detective Zoë Boehm. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

