A Massimo Lovati ora serve un avvocato | indagato per diffamazione chiede di farsi interrogare
Prima le frasi choc nello show di Fabrizio Corona, poi l'inchiesta per corruzione. Si torna a parlare di Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato nel nuovo fascicolo della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi.Per cosa è stato indagato LovatiLovati risulta indagato per. 🔗 Leggi su Today.it
Garlasco, Massimo Lovati si gioca il jolly: "Quei soldi per le marche da bollo"
Garlasco, tutte le teorie di Massimo Lovati raccontate in tv: le parole dell'avvocato di Andrea Sempio
"Si andrà verso la riesumazione della salma di Chiara Poggi": così l'avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati
Garlasco, l'avvocato Lovati chiede di essere sentito dal pm. Il suo legale: "Amareggiato" - L'avvocato Lovati chiede di essere interrogato dal pm De Pasquale dopo le accuse di diffamazione aggravata mosse dagli avvocati dello studio Giarda
Massimo Lovati, chi è l'avvocato di Sempio (nella bufera): vita privata, teorie controverse, il consiglio di Roberta Bruzzone - Il legale di Andrea Sempio ha scatenato le polemiche con le sue dichiarazioni a Falsissimo da Fabrizio Corona: l'ippica, le teorie controverse, la vita privata