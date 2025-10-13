A Malta trionfa Tomasz Brzezinski dopo un testa a testa infinito

Il polacco, dopo aver centrato il quarto posto a Barcellona, si migliora vincendo il Main Event dell'EPT di Malta. Ostash sembrava avere la strada spianata verso il successo ma un heads up durato ben 6 ore ha ribaltato la situazione. Negli ultimi side events la fortuna non assiste gli azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

