A Malta trionfa Tomasz Brzezinski dopo un testa a testa infinito
Il polacco, dopo aver centrato il quarto posto a Barcellona, si migliora vincendo il Main Event dell'EPT di Malta. Ostash sembrava avere la strada spianata verso il successo ma un heads up durato ben 6 ore ha ribaltato la situazione. Negli ultimi side events la fortuna non assiste gli azzurri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Main Event EPT Malta: heads up infinito e trionfo di Brzezinski - Battuto Mykhailo Ostash in un testa a testa finale durato oltre sei ore ... Lo riporta tuttosport.com
EPT Malta: Tomasz Brzezinski trionfa nel main event, Camosci sfiora l’impresa nell’High Roller - Nove anni di attesa per cercare il bis di vittorie, dopo quella del 2016, ma il sogno di Aliaksei Boika si esaurisce in quarta posizione nel €5. Secondo italiapokerclub.com