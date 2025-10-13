A Longiano una serata sulla sicurezza | Cittadini preoccupati per furti e microcriminalità in aumento

Cesenatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Longiano è una città sicura? Per rispondere a questa domanda il gruppo consiliare Siamo Longiano organizza una serata informativa aperta alla cittadinanza, che si svolgerà lunedì 20 ottobre alle 20,30 nella sala del quartiere di Budrio, in via Pascoli 8. Interverranno: Alfredo Catenaro, già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: longiano - serata

Serata di gusto a Longiano, arriva il Pizza party

longiano serata sicurezza cittadiniLongiano, ciclabile in arrivo a Crocetta, chiesti dossi anti-incidenti a Longiano - A tutela di pedoni e ciclisti una nuova pista ciclopedonale a Crocetta e vengono installati dossi a Budrio dove prosegue la progettazione di una ... Riporta corriereromagna.it

Serata sulla sicurezza, i promotori: "Poteva partecipare anche il sindaco" - Il comitato di ’Modena merita di più’ respinge le accuse di assemblea politicizzata di Mezzetti e del Pd "Si offende il senso civico dei cittadini ignorando il problema: siete soddisfatti del lavoro ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Longiano Serata Sicurezza Cittadini