A Lipari gli Stati Generali delle Isole Minori | Federalberghi rilancia la sfida della sostenibilità
Si è svolta a Lipari una nuova edizione degli Stati Generali delle Isole Minori Marine, che ha coinvolto anche Federalberghi Isole Minori. Dal 10 al 12 ottobre, a Lipari sono state illustrate una serie di proposte utili per affrontare le sfide che caratterizzano i territori insulari.Federalbeghi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
lipari - stati
Anche la Regione Sicilia invitata agli “Stati generali” di Lipari
Stati Generali delle isole minori a Lipari dal 10 al 12 ottobre, Musumeci: “Restituire centralità a queste comunità”.
Gli Stati generali delle Isole minori a Lipari, la premier Meloni: "Il governo assicurerà le risposte dovute"
Stati Generali, Ferrandino: «L'isola è più sicura» Il sindaco di Casamicciola Terme, Giosi Ferrandino, ha partecipato agli Stati Generali delle Isole Minori svoltisi a Lipari, intervenendo nel panel
Il guardasigilli intervenuto a Lipari agli Stati Generali, ha promesso: "Le isole non solo non saranno dimenticate ma, saranno potenziate"
A Lipari gli Stati Generali delle Isole minori marine - A Lipari, dal 10 al 12 Ottobre 2025, si terranno gli Stati Generali delle Isole minori marine, un'importante occasione di confronto e approfondimento sui temi che riguardano i territori insulari.
Stati generali delle Isole minori, Musumeci "Appuntamento al 2027" - Gli Stati generali delle Isole minori, che si sono tenuti a Lipari dal 10 al 12 ottobre, torneranno a riunirsi