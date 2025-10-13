A Le Iene la denuncia di un imprenditore di Cappelle sul Tavo sulla donazione da 400mila euro fatta alla parrocchia VIDEO
Due donazioni, la prima nel 2022, per un totale di 400mila euro per realizzare il centro pastorale con il preciso impegno di organizzare, al suo interno, attività per i giovani compresi gli Scout, e realizzare anche un campo da pallavolo oltre che fornirlo di un biliardino. Sono quelle che Franco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: iene - denuncia
“Minacce a me e alla famiglia”. Le Iene, la denuncia shock dell’inviato: “Sanno dove vivo”
LA DENUNCIA FATTA A LUGLIO IERI SERA ANDATA ALLE IENE UNO SPACCATO SURREALE DEL MERCIMONIO DELLA SANITÀ Cari amici un anno fa in aula vi raccontavo l’incredibile vicenda della dottoressa Farinella usata come vittima sacrificale per - facebook.com Vai su Facebook