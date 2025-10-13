A Latina la XV edizione del Tendance Festival

Quindicesima edizione per il Tendance Festival, la manifestazione dedicata alla danza moderna che quest’anno si terrà da venerdì 17 a domenica 19 in varie location della città.La manifestazione è organizzata dall’associazione Rosa Shocking con il patrocinio del Comune di Latina è realizzata in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

