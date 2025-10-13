A inizio settimana prosegue l'ottobrata poi la svolta con aria più fredda e instabilità | le previsioni metro
La nuova settimana, che inizia oggi, lunedì 13 ottobre, si aprirà con condizioni di tempo stabile e temperature miti. Ma la situazione dovrebbe iniziare a cambiare già a partire da martedì, quando l'Italia sarà raggiunta da correnti di aria più fredda in arrivo da Est. Le previsioni meteo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Domani settimana al via con l'ottobrata, poi svolta autunnale. Le previsioni da lunedì 13 ottobre - Alta pressione protagonista a inizio settimana, poi si conferma una svolta autunnale: tornano piogge e correnti fresche. Riporta meteo.it
Meteo: prosegue l'Ottobrata con caldo fuori stagione, ma attenzione ai temporali. Parla il meteorologo Tedici - 5 mila fulmini l’ora sul mare, ecco la “quasi normalità” della crisi climatica. Da ilmeteo.it