A Frosinone tre giorni di ordinaria follia politica | tra tensioni dissidi e segnali forti

La politica comunale di Frosinone vive un momento delicato. In appena tre giorni, Palazzo Munari è stato teatro di scontri verbali, assenze pesanti e voti che hanno mostrato una maggioranza numericamente compatta, ma politicamente spaccata.Il sindaco Riccardo Mastrangeli mantiene la guida, ma il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it