A fine mese torna l' ora solare | ecco quando scatta il cambio di orario
Cambio dell'ora: ci siamo quasi. Nel 2025 l'ora solare tornerà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre quando bisognerà spostare le lancette degli orologi indietro di un'ora, dalle tre alle due. Il risultato sarà inevitabilmente un'ora di luce di più al mattino, mentre di sera farà buio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Torna l’ora solare a ottobre, quando spostare gli orologi indietro di un’ora - A fine ottobre tornerà l’ora solare, nonostante da anni si parli di un’abolizione del cambio di ora annuale a livello europeo: quando bisognerà spostare le lancette indietro ... quifinanza.it scrive
A ottobre torna l’ora solare, si dorme di più o di meno? Ecco quando bisognerà spostare le lancette - Il cambio d’ora si avvicina: ecco quando tornerà l’ora solare 2025, se davvero si dorme di più e cosa cambia per luce e giornate. Da rds.it