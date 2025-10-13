A Filippo Boni il maggior numero di preferenze
“Da un seme caduto per caso in una fessura di roccia, è nato un cammino: all’inizio fragile come un respiro, poi sempre più tenace, fino a diventare una quercia che ha spezzato la pietra per abbracciare il cielo. 10900 volte grazie??! La speranza non finisce domani!”, così Filippo Boni, vice. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
