A Farindola l' ultimo saluto a Gianni Colangeli morto sulla strada del ritorno dal processo Rigopiano

Sono stati fissati data e orario dei funerali di Gianni Colangeli, deceduto sulla strada del ritorno dal processo di appello bis a Perugia per il disastro di Rigopiano.Colangeli, 52 anni, conosciuto come “Tangano", era andato nel capoluogo dell'Umbria a seguire l'udienza perché la sorella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: farindola - ultimo

Tanti vagiti e tutti insieme non si sentivano da anni. In questo angolo di “mondo a parte”, diventato set per l’acclamato film di Riccardo Milani, la cicogna è arrivata quattro volte nell’ultimo anno. Come non accadeva dal 2014. Fiochi rosa e azzurri che sanno di “ - facebook.com Vai su Facebook

Rigopiano, Gianni Colangeli muore dopo l'udienza del processo: nella strage del resort aveva perso la sorella Marinella - PERUGIA Gianni Colangeli, 51 anni, è morto improvvisamente nel pomeriggio di ieri mentre rientrava in Abruzzo da Perugia, dove aveva assistito al processo di appello bis su Rigopiano. Scrive ilmattino.it

Morto Gianni Punzo, i funerali a Posillipo: l'ultimo saluto all'imprenditore napoletano - Sono centinaia le persone accorse ai funerali dell'imprenditore Gianni Punzo nella piccola chiesa del Corpus Christi e Regina del Rosario di via Manzoni a Napoli. Secondo msn.com