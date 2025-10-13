A difesa dell' ambiente | Giovanni Di Maio nuovo dirigente delle Guardie Agroforestali

Giovanni Di Maio assume l'incarico di Dirigente di Settore all'interno delle Guardie Agroforestali Italiane, Ente del Terzo Settore. La nomina arriva al termine di un percorso personale di ricerca, mosso dal desiderio di un impegno concreto per la tutela del patrimonio naturale e del territorio.

La difesa dell’ambiente a scuola: l’esploratore Alex Bellini sale in cattedra a Sondrio e racconta chi sono “i custodi dell’acqua”

Ghana, precipitato elicottero Z9 dell’Air Force, 8 morti tra cui ministri della difesa Boamah e ambiente Murtala Muhammed - VIDEO

Ghana, i ministri della Difesa e dell'Ambiente morti in un incidente in elicottero: le immagini dei soccorsi

Il Gruppo di cittadini di Gualdicciolo per la difesa della salute e dell'ambiente ha avviato una raccolta firme per esprimere la propria contrarietà alla possibilità di ampliamento della Cartiera Ciacci. Alla petizione hanno aderito 400 residenti, che si sono rivolti all

Giovani in difesa dell'ambiente. Sentieri ripuliti grazie a Agesci - Questo principio guida da sempre il cammino di chi vive lo scoutismo e domenica 2 marzo, il gruppo scout Agesci ...

Giubileo dei giovani: manifesto congiunto dei giovani portoghesi a Roma, "una chiesa più aperta e impegnata nella difesa dell'ambiente" - I giovani portoghesi presenti a Roma per la celebrazione del Giubileo hanno lanciato oggi mercoledì 30 luglio un manifesto congiunto, chiedendo "una Chiesa più aperta e impegnata nella difesa ...