A cosa serve il suo ddl contro l’antisemitismo? La mia lettera aperta a Gasparri

di Berardino De Bari Onorevole Gasparri, Lei ha recentemente presentato il ddl n. 1627 per il contrasto all’antisemitismo. Lodevole, ma, nel Paese di Cucchi, Aldrovandi, della scuola Diaz, di Bolzaneto, delle manganellate agli studenti di Pisa, delle leggi bavaglio, potrebbe chiarirne i campi potenziali di (ab)uso? Le faccio degli esempi. Con la mattanza di Gaza, il criminale di guerra Netanyahu voleva distruggere Hamas. Ora sta trattando con dei rappresentanti, appunto, di Hamas. Rischio il carcere se dico che il suo genocidio, oltre che disgustoso, è stato inutile? Rischia un processo un medico che prescrivesse un Tso per chi, come il ministro israeliano Smotrich, dichiarasse che “il diritto internazionale non si applica agli ebrei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A cosa serve il suo ddl contro l’antisemitismo? La mia lettera aperta a Gasparri

In questa notizia si parla di: cosa - serve

Fino a 200 euro per comprare i mobili, arriva il nuovo bonus "a termine": cosa serve per richiederlo

Simeone-Pisa, trattativa ancora aperta: cosa serve per chiudere l’affare

Calciomercato Inter, l’Atalanta in attesa di un rilancio per Lookman già da oggi: la palla passa ad Oaktree! Ecco cosa serve

Una nuova funzione disponibile su Whatsapp. Ecco a cosa serve la "modalità incognito" e a cosa serve: https://fanpa.ge/hThv9 Vai su Facebook

“A cosa serve la scuola adesso che c’è l’IA?” Il punto di vista di una Fashion Consultant & Brand Strategist - X Vai su X

Certificato medico a distanza: cosa prevede il Ddl Semplificazioni - Scopri le novità sul certificato medico: ora disponibile anche tramite televisita per lavoratori pubblici e privati. Riporta informazionescuola.it

DDL Semplificazioni 2025: cosa prevede in 20 punti e novità - Il testo è collegato alla Legge di Bilancio e punta a rendere più snelli e digitali i procedimenti amministrativi. Secondo ticonsiglio.com