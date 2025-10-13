A Chieti arriva la 3^ edizione di Pizza in tour

A Chieti arriva la 3^ edizione di “Pizza in Tour”. La gara dei pizzaioli torna nella pizzeria Emiliano Di Ciano il prossimo lunedì 20 ottobre alle 13.Saranno una decina i pizzaioli a sfidarsi nella Pizzeria Academy in via M. V. Marcello 1619, in centro storico, davanti a una giuria specializzata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

