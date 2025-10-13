A Cena con la Scienza 2025 | il tempo la demografia e lo sguardo verso i prossimi 25 anni

Ilpiacenza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso di recente, presso l’Agriturismo La Locanda dei Melograni (Loc. Caratta, Gossolengo) il ricco ciclo 2025 di A Cena con la Scienza, promosso da Confagricoltura Piacenza insieme ad Agriturist. Tema dell’anno: “I prossimi 25 anni”. L’ultimo appuntamento ha visto protagonista Francesco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cena - scienza

