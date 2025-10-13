A casa mezzo kg di droga e 3.500 euro 18enne in manette

La squadra mobile ha arrestato un diciottenne del posto per spaccio di droga. I fatti risalgono ai giorni scorsi quando gli agenti, venuti a conoscenza di una probabile attività di spaccio di cannabis nei pressi di via all'Opera Pia in Albaro, hanno avviato accertamenti, individuando il giovane. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: casa - mezzo

Maddy, cuore nuovo dopo il trapianto. Prima volta a casa dopo 2 anni e mezzo d'ospedale: «Che emozione portarla al mare»

Aveva allestito in casa un laboratorio della droga: sequestrato un chilo e mezzo di stupefacente

Gravina di Catania, mezzo chilo di cocaina in casa: arrestato pusher dai Carabinieri

ITALO CERCA CASA 2 anni e mezzo, taglia media (22 kg), coccolone e giocherellone, va d’accordo con tutti, bravo al guinzaglio Si trova in Sardegna Per info Volontaria Elena +39 328 366 1490 breve presentazione SOLO su whatsapp @areacani - facebook.com Vai su Facebook

Nel 1975 nasceva la casa di moda Giorgio #Armani: mezzo secolo di #eleganza, rigore, dedizione e innovazione. Il24 settembre ha aperto alla #PinacotecadiBrera la mostra dedicata al suo lavoro con 133 sue creazioni d’archivio #InMezzora - X Vai su X

"Nonnina" a Librino nascondeva in casa droga, una pistola e un fucile mitragliatore: arrestata - Nello stesso luogo sono stati rinvenuti una macchina contabanconote e materiale per il confezionamento della droga: una bilancia di precisione, una macchina per sottovuoto, rotoli di nastro adesivo, ... lasicilia.it scrive

Museo, sorpreso in casa con circa 2 kg droga: arrestato - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Scrive napolivillage.com