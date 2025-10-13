A Campomicciolo con la cocaina in tasca in manette un altro turista dello spaccio | l’operazione
Giovane, straniero, in Italia con visto turistico e in giro per via Campomicciolo a Terni su un’auto presa a noleggio. L’identikit perfetto dell’ennesimo “turista spacciatore” intercettato dai carabinieri. Con una eccezione rispetto a quella che, almeno fino ad ora, è stata la regola. Perché di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: campomicciolo - cocaina
