A Campomicciolo con la cocaina in tasca in manette un altro turista dello spaccio | l’operazione

Ternitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovane, straniero, in Italia con visto turistico e in giro per via Campomicciolo a Terni su un’auto presa a noleggio. L’identikit perfetto dell’ennesimo “turista spacciatore” intercettato dai carabinieri. Con una eccezione rispetto a quella che, almeno fino ad ora, è stata la regola. Perché di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campomicciolo - cocaina

Il market della cocaina, in manette 2 spacciatori e denunciati 11 acquirenti - I finanzieri del Nucleo mobile della compagnia di Tarquinia nei giorni scorsi hanno dato il via a una ... Si legge su ilmessaggero.it

Sorpresi a imbustare cocaina, due marocchini in manette a Civitanova - I due extracomunitari sono stati sorpresi dai carabinieri mentre erano intenti a imbustare le dosi di cocaina. Segnala corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Campomicciolo Cocaina Tasca Manette