a bologna firenze e roma il cyber arena tour di windtre business

ROMA – Dopo il successo delle prime tappe, è ripartito il Cyber Arena Tour di WindTre Business, l’iniziativa itinerante dedicata alla diffusione della cultura digitale e della sicurezza informatica tra le aziende, con un format che unisce attività interattive e momenti di formazione. Il nuovo ciclo di incontri si è svolto a Bologna, presso il Living Place Hotel, a Bagno a Ripoli (FI), nella cornice del centro sportivo Viola Park della ACF Fiorentina, e a Roma, al Salone delle Colonne nel quartiere EUR. Le tappe hanno visto la partecipazione di manager aziendali e decision maker del territorio, provenienti da diverse realtà produttive, rappresentando un momento di connessione tra innovazione tecnologica e tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

