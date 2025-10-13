a benevento un nuovo centro di riabilitazione per persone con demenze e non autosufficienti

Tempo di lettura: 2 minuti La provincia di Benevento si arricchisce di un’importante risorsa socio-sanitaria: il Centro Diurno “Esperanto” ha aperto ufficialmente le sue porte, offrendo un servizio fondamentale per il sostegno e la riabilitazione di persone affette da demenze o da altre forme di non autosufficienza. Il Centro nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli utenti e delle loro famiglie, fornendo assistenza integrata e personalizzata in un ambiente stimolante e sicuro. La struttura è stata progettata per garantire il massimo comfort e funzionalità, con ampi spazi dedicati che includono: aree riservate per la riabilitazione cognitiva e funzionale; zona palestra, per l’attività fisica e la fisioterapia; sala relax, per il riposo e la distensione; area di socializzazione, per incoraggiare l’interazione, prevenire l’isolamento e promuovere il benessere emotivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

