A 14 anni accoltella i genitori | un pianto a dirotto e poi le scuse alla famiglia
Ravenna, 13 ottobre 2025 – Davanti al giudice ha ripercorso i drammatici momenti che lo hanno portato a impugnare il coltello e a colpire più volte i genitori, per fortuna senza conseguenze gravi, almeno a livello fisico: la violenta aggressione nel cuore della notte, la reazione di mamma e papà e subito dopo un pianto a dirotto con richieste di scuse alla famiglia. Una famiglia italiana che vive in una casa nella periferia di Ravenna la cui tranquillità, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, è stata sconvolta da una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire, che vede protagonista un quattordicenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: anni - accoltella
Accoltella l'ex fidanzata 21enne e il nuovo compagno: sotto choc la figlioletta di 3 anni
Litiga in strada e accoltella un ragazzo di 23 anni: uomo denunciato a Torino
Matera: anziano accoltella una ragazza di 28 anni, spara ai carabinieri e poi si toglie la vita. Indagini in corso
Due ragazzi di 23 anni accoltellati fuori dal bar. - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, accoltella un 14enne con tre fendenti e poi fugge: arrestato un ragazzo di 15 anni - X Vai su X
Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno: il dramma tra le mura domestiche - Dal disagio al gesto estremo: il drammatico episodio di un 14enne che accoltella i genitori nel sonno a Ravenna. Segnala notizie.it
Accoltella i genitori nel sonno, 14enne arrestato: oscuro il movente - RAVENNA – Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato i genitori nel sonno, nottetempo, dopo aver cercato sul web le istruzioni su come impugnare un coltello. Come scrive livesicilia.it