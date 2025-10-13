Ravenna, 13 ottobre 2025 – Davanti al giudice ha ripercorso i drammatici momenti che lo hanno portato a impugnare il coltello e a colpire più volte i genitori, per fortuna senza conseguenze gravi, almeno a livello fisico: la violenta aggressione nel cuore della notte, la reazione di mamma e papà e subito dopo un pianto a dirotto con richieste di scuse alla famiglia. Una famiglia italiana che vive in una casa nella periferia di Ravenna la cui tranquillità, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, è stata sconvolta da una vicenda dai contorni ancora tutti da chiarire, che vede protagonista un quattordicenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A 14 anni accoltella i genitori: un pianto a dirotto e poi le scuse alla famiglia