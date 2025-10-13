A 10 anni dall’alluvione Rummo celebra una storia di rinascita e di coraggio

Ildifforme.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A dieci anni dallalluvione che devastò il Pastificio Rummo di Benevento, l’azienda celebra questo speciale anniversario con un convegno dal titolo emblematico: “Rummo, una storia di rinascita e coraggio”. L’evento, che si terrà mercoledì 15 ottobre 2025 presso la sede dello stabilimento sannita (Via dei Grandi Maestri Pastai 1, Benevento) sarà l’occasione per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

a 10 anni dall8217alluvione rummo celebra una storia di rinascita e di coraggio

© Ildifforme.it - A 10 anni dall’alluvione, Rummo celebra una storia di rinascita e di coraggio

In questa notizia si parla di: anni - dall

Inchiesta sull’ex assessore Gambino, le nuove carte: “Bonifici sospetti dall’imprenditore Alessi anche negli anni precedenti le intercettazioni”

Processi e misteri, 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Paolo Reale, cugino e consulente informatico: nessun preconcetto sull’inchiesta

Bimba di 7 anni rischia di annegare, salvata dall’intervento di un’infermiera

10 anni dall8217alluvione rummoRummo, 10 anni dopo l'alluvione: una storia di rinascita, coraggio e resilienza - A dieci anni dall'alluvione che devastò il Pastificio Rummo di Benevento, l'azienda celebra questo speciale anniversario con un convegno dal ... Segnala msn.com

10 anni dall8217alluvione rummoPastificio Rummo, 10 anni dopo l’alluvione: il 15 ottobre si racconta una storia di rinascita e coraggio - A dieci anni dall’alluvione che devastò il Pastificio Rummo di Benevento, l’azienda celebra questo speciale anniversario con un convegno dal titolo emblematico: “Rummo, una storia di rinascita e corag ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: 10 Anni Dall8217alluvione Rummo