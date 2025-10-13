7 pasti ricchi di proteine e facili da preparare che non sono a base di pollo

Le proteine non devono diventare sinonimo di noia. Quando si cerca di raggiungere un obiettivo proteico quotidiano, è facile cadere nella monotonia: stessi piatti, ingredienti e stessa cena a base di pollo per la terza sera di fila. A quel punto, più che un traguardo nutrizionale, serve una boccata d’aria. La buona notizia? Non è necessario passare ore ai fornelli, né diventare esperti di meal prep o aggiungere uova a ogni piatto. Basta sapere quali alimenti tenere in dispensa (quelli che richiedono il minimo sforzo) e seguire alcune semplici linee guida. Ecco sette strategie approvate dai dietisti per preparare pasti ad alto contenuto proteico anche quando tempo ed energie scarseggiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

