65 Comuni italiani sono andati in crisi finanziaria nel 2024 | tre in Calabria sono andati in dissesto

Nel corso del 2024 sono stati 65 i Comuni italiani a dichiarare una crisi finanziaria, di cui 31 con la procedura di riequilibrio e 34 in dissesto, rispetto ai 75 registrati nel 2023. Cinque i casi in cui si è verificata una "falsa partenza", con tre comuni calabresi e uno campano che non sono riusciti ad approvare il Piano di riequilibrio e sono finiti in dissesto, e uno in Sicilia, dove è stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
