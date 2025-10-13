65 Comuni italiani sono andati in crisi finanziaria nel 2024 | tre in Calabria sono andati in dissesto

Feedpress.me | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso del 2024 sono stati 65 i Comuni italiani a dichiarare una crisi finanziaria, di cui 31 con la procedura di riequilibrio e 34 in dissesto, rispetto ai 75 registrati nel 2023. Cinque i casi in cui si è verificata una "falsa partenza", con tre comuni calabresi e uno campano che non sono riusciti ad approvare il Piano di riequilibrio e sono finiti in dissesto, e uno in Sicilia, dove è stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

65 comuni italiani sono andati in crisi finanziaria nel 2024 tre in calabria sono andati in dissesto

© Feedpress.me - 65 Comuni italiani sono andati in crisi finanziaria nel 2024: tre in Calabria sono andati in dissesto

In questa notizia si parla di: comuni - italiani

Ambiente, 500 Comuni italiani alleati con Plastic Free: nel Sannio già 7 adesioni

Federcepicostruzioni, oltre 1,2 miliardi di euro per la sicurezza di edifici e territori: un’opportunità concreta per i Comuni italiani

Tutte le azioni del nuovo Protocollo UNICEF-ANCI per fare dei Comuni italiani luoghi dove i diritti di bambini e adolescenti diventano realtà quotidiana

65 comuni italiani sono65 Comuni italiani sono andati in crisi finanziaria nel 2024 - Nel corso del 2024 sono stati 65 i Comuni italiani a dichiarare una crisi finanziaria, di cui 31 con la procedura di riequilibrio e 34 in dissesto, rispetto ai 75 registrati nel 2023. Scrive lospiffero.com

Zola e Calderara, febbre d’azzardo. Sono fra i primi 10 Comuni in Italia - Il dossier: nel territorio sul Lavino, al secondo posto nel Paese, giocati a testa on line quasi 10mila euro all’anno ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: 65 Comuni Italiani Sono