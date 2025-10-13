40 anni di stile | buon compleanno Clips!
L a nuova stagione Clips è un dialogo tra passato e presente, tra grazia e forza. La collezione autunno inverno 2025-26 chiamata Refined Rebel ridefinisce la femminilità contemporanea con volumi decisi e dettagli couture. E per i 40 anni di Clips, il brand rende omaggio alla sua storia con una capsule celebrativa di 20 capi iconici reinterpretati in chiave moderna, trasformando l’heritage in futuro. Clips autunno inverno 2025-2026 Refined Rebel: il nuovo equilibrio tra grazia e grinta. Clips autunno inverno 2025-2026 L’AutunnoInverno 2025-26 di Clips è caratterizzato dall’equilibrio tra rigore e seduzione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
