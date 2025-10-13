3DS Codice Maligno nell’Isola Felice | La Minaccia RCE in Animal Crossing | New Leaf
Avete mai pensato che la vostra idilliaca isola in Animal Crossing: New Leaf potesse nascondere un pericolo in grado di minacciare non solo il vostro salvataggio, ma addirittura il vostro Nintendo 3DS? Sembra un’idea da film di fantascienza, eppure è esattamente la realtà che viene illustrata in un nuovo e preoccupante video dall’esperto di sicurezza Hunter R. In un tweet dell’11 ottobre, Hunter R. ha annunciato l’uscita di un’analisi approfondita su quella che lui stesso definisce “una delle oversight più pericolose di Nintendo “: una vulnerabilità di Remote Code Execution (RCE) all’interno del tanto amato Animal Crossing: New Leaf. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: codice - maligno
