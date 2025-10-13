35ª Sagra della Castagna di Montefusco

Avellinotoday.it | 13 ott 2025

Il borgo di Montefusco, uno dei gioielli storici dell’Irpinia, si prepara ad accogliere visitatori e appassionati della gastronomia locale per la 35ª edizione della Sagra della Castagna, in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre.Per tre giorni, il centro storico e la Villa Comunale si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

