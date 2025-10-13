22 milioni di euro per portare la rete in fibra ottica in 249 Comuni abruzzesi

Chietitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono disponibili : è il frutto di un accordo della Regione Abruzzo, prima regione in Italia a firmarlo, con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la connettività digitale.A darne conto è l’assessore con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milioni - euro

Napoli, arriva il settimo colpo del mercato estivo. TMW: “Affare da 18 milioni di euro + bonus”

Camera di Commercio | Sovraindebitamento, istanze in crescita: in 3 anni azzerati 2 milioni di euro di debiti a consumatori e piccoli imprenditori

Concita De Gregorio: età, famiglia, carriera e debito da 3 milioni di euro

CONNETTIVITA’ DIGITALE: QUAGLIERI, “22 MILIONI PER PORTARE LA FIBRA OTTICA NEI COMUNI ABRUZZESI” - PESCARA – L’Abruzzo è stata la prima regione in Italia a firmare l’accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la connettività digitale. abruzzoweb.it scrive

22 milioni euro portareConnettività digitale: Quaglieri, 22 mln di euro per portare la fibra ottica nei Comuni abruzzesi - Connettività digitale: Quaglieri, 22 mln di euro per portare la fibra ottica nei Comuni abruzzesi L’Abruzzo, prima regione italiana a firmare con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un ... Da regione.abruzzo.it

Cerca Video su questo argomento: 22 Milioni Euro Portare