Gattuso non crede al miracolo sportivo: "Se vinciamo con Israele possiamo pensare ai playoff". Una strada silentemente già scritta in queste qualificazioni mondiali, nonostante i numeri dicano che l’Italia potrebbe ancora – tecnicamente – volare direttamente al Grande torneo. Quasi fantascienza, con i pianeti che si allineano nella giornata perfetta in cui Haaland & co fanno un passo falso contro l’Estonia. Gli azzurri dovrebbero poi battere Israele, Moldova e infine proprio i norvegesi. Insomma, più facile a dirsi. Ma intanto il secondo posto – ergo i playoff mondiali – è quasi in cassaforte grazie alla prova contro l’Estonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

21 novembre, il verdetto. Le avversarie nei playoff. Torna il fantasma Svezia