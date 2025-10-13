A cura di Flavio Verzola. Quelle domeniche in cui l’Inter non c’è, e la Nazionale pende come una spada sulla testa. Tra infortuni da scongiurare e viaggi intercontinentali, speriamo solo che i nostri ragazzi non si stanchino troppo. La salita è lunga e tortuosa. Quelle domeniche che sembrano uscite da Azzurro di Celentano: “e neanche un prete per chiacchierar.” E allora io, quasi quasi, prendo il treno e vengo. Vengo da te. Il treno dei ricordi. Il treno del ritorno al futuro che mi riporta nel magico . 1.9.7.1. Numeri imperfetti che si rincorrono, gioiosi e irriverenti come gattini alla scoperta del mondo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it