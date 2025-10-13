15 piante di cannabis non sono per uso personale | condannato 48enne di Giffoni Valle Piana

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un uomo di 48 anni di Giffoni Valle Piana per la coltivazione di 15 piante di cannabis di varia altezza trovate nella sua abitazione. Per i giudici supremi, il numero delle piante, un bilancino di precisione e il loro occultamento in più punti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

