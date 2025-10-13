15 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 15 ottobre è il 288º giorno del calendario gregoriano. Mancano 77 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Per Santa Teresa tordi a distesa.Santo del giorno: Santa Teresa d’Avila (Vergine e Dottore della Chiesa)Oroscopo del 15 ottobre 2025 – MercoledìLe previsioni dell’Intelligenza. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: ottobre - oroscopo

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 Ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 ottobre 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 ottobre 2025

Buon lunedì 13 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook

Oroscopo da 12 a 19 ottobre 2025 - - X Vai su X

L'oroscopo del giorno 15 ottobre, classifica e pagelle: Leone è 1° e al centro della scena - Per i Pesci alcune dinamiche interiori si muovono con forza, mentre per l’Ariete l’istinto si scontra con situazioni difficili da superare ... Segnala it.blastingnews.com

L'oroscopo di mercoledì 15 ottobre e classifica: Vergine, un dettaglio ritorna dal passato - Per i Gemelli una notizia sfuggita in precedenza, forse sottovalutata, assume nuova rilevanza, al Cancro la memoria può giocare strani scherzi ... Secondo it.blastingnews.com