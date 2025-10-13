13 ottobre Madonna di Benin City | il sole danza come a Fatima
Tutti conoscono la miracolosa «danza del sole» seguita all’ultima apparizione della Madonna a Fatima. Lo stesso miracolo si è ripetuto a un secolo di distanza in Nigeria, a Benin City. Il 13 ottobre 1917 la Madonna apparve per l’ultima volta a Fatima. Malgrado una pioggia incessante, migliaia di fedeli, curiosi e persino scettici si radunarono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
