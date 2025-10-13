Firenze, 12 ottobre 2025 – Nel 2026 saranno 800 anni dalla morte di San Francesco, uno dei più popolari fra i santi della Chiesa cattolica. Tutti crediamo di conoscerlo, ma niente è mai come ci immaginiamo. Chi era Francesco d’Assisi? Colui che viene riportato dalle biografie scritte da frati che l’avevano conosciuto da vicino, o quello della biografia di Bonaventura da Bagnoregio scritta quarant'anni dopo la sua morte o da altre ritrovate dopo che erano state fatte sparire? Alessandro Barbero conduce il pubblico dentro le tante versioni della vita del santo arrivate fino a noi mostrando l’intricato gioco di specchi che ha moltiplicato, frazionato e, alla fine, costruito la storia di san Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 13 ottobre, chi era davvero San Francesco? Alessandro Barbero lo racconta a Firenze