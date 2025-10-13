1.966 detenuti palestinesi rilasciati da Israele | in viaggio su autobus diretti a Khan Younis nella striscia di Gaza

E’ il giorno della liberazione degli ostaggi, dopo l’accordo sulla prima fase del cessate il fuoco a Gaza. 1.966 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane sono stati rilasciati in virtù degli accordi stabiliti a Sharm El Sheik, in Egitto. Sono in viaggio a bordo degli autobus in direzione Khan Younis, nella Striscia di Gaza. E’ quanto ha riferito una fonte coinvolta nell’operazione al testata Times of Israel. Tutti quanti saranno portati al Nasser Hospital, nel sud della Striscia. 1.718 detenuti sono palestinesi arrestati dopo il 7 ottobre. Sono circa 250 i condannati all’ergastolo per terrorismo: un centinaio dovrebbero essere liberati dalla prigione di Ofer in Cisgiordania, probabilmente solo dopo che Hamas avrà consegnato gli ostaggi israeliani rimasti a Gaza nelle mani dei gruppi islamisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

