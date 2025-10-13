? LUISA BRIGUGLIO VINCE IL PREMIO ANDREA PARODI 2025

È la siciliana Luisa Briguglio a vincere la 18 a edizione del “Premio Andrea Parodi”, il prestigioso contest di world music che si è svolto dal 9 all’11 ottobre a Cagliari in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo. A lei anche la menzione per la migliore interpretazione. Una siciliana sul podio della world music: Luisa Briguglio conquista il Premio Andrea Parodi 2025. Il premio della critica va all’irlandese Naomi Berrill. Standing ovation per Mauro Pagani, A Filetta e Ferruccio Spinetti al Teatro Massimo di Cagliari Grande emozione al Teatro Massimo di Cagliari, dove dall’ 9 all’11 ottobre 2025 si è svolta la 18ª edizione del Premio Andrea Parodi, il più importante concorso italiano dedicato alla world music. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - ? LUISA BRIGUGLIO VINCE IL PREMIO ANDREA PARODI 2025

In questa notizia si parla di: luisa - briguglio

World music: a Luisa Briguglio il Premio Andrea Parodi

Premio Andrea Parodi 2025: vince Luisa Briguglio

Luisa Briguglio vince il Premio Parodi 2025 https://glistatigenerali.com/cultura/musica/luisa-briguglio-vince-il-premio-parodi-2025/… @stati_generali - X Vai su X

Radio1 Rai. . La voce della Sicilia risuona forte al Teatro Massimo di Cagliari dove è stato assegnato il #PremioAndreaParodi: vincitrice della 18ª edizione è #LuisaBriguglio che ha portato sul palco un canto che sa di mare, memoria e rivoluzione. Timisoara Pi - facebook.com Vai su Facebook

Luisa Briguglio vince il premio Andrea Parodi: ha reinterpretato la tradizione folk - L’altra sera a Cagliari si è dunque conclusa la 18esima edizione della manifestazione: nove concorrenti in gara, molto giovani e provenienti da ogni angolo del continente ... Secondo corriere.it

LUISA BRIGUGLIO VINCE IL PREMIO ANDREA PARODI 2025, IL PREMIO DELLA CRITICA VA A NAOMI BERRILL DALL’IRLANDA - LUISA BRIGUGLIO VINCE IL PREMIO ANDREA PARODI 2025, IL PREMIO DELLA CRITICA VA A NAOMI BERRILL DALL’IRLANDA ... Da politicamentecorretto.com