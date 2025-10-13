? LUISA BRIGUGLIO VINCE IL PREMIO ANDREA PARODI 2025

È la siciliana Luisa Briguglio a vincere la 18 a  edizione del “Premio Andrea Parodi”, il prestigioso contest di world music che si è svolto dal 9 all’11 ottobre a Cagliari in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo. A lei anche la menzione per la migliore interpretazione. Una siciliana sul podio della world music: Luisa Briguglio conquista il Premio Andrea Parodi 2025. Il premio della critica va all’irlandese Naomi Berrill. Standing ovation per Mauro Pagani, A Filetta e Ferruccio Spinetti al Teatro Massimo di Cagliari Grande emozione al Teatro Massimo di Cagliari, dove dall’ 9 all’11 ottobre 2025 si è svolta la 18ª edizione del Premio Andrea Parodi, il più importante concorso italiano dedicato alla world music. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

