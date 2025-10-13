? Call My Agent Italia 3 | Trailer Ufficiale Sky e NOW con Argentero e Hunziker! ?

Call My Agent Italia torna con la terza stagione esplosiva! Dal 14 novembre in esclusiva su Sky e NOW, la serie Sky Original celebra il nostro star system con guest incredibili: Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di Romanzo Criminale, Miriam Leone e Ficarra & Picone. Dietro le quinte dello spettacolo italiano come non l'avete mai visto!?? UBA sbar. 🔗 Leggi su Digital-news.it

call my agent italiaCall My Agent - Italia, la terza stagione dal 14 novembre. Il trailer - Una serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar (a Mediawan Company), remake del cult francese “Dix pour cent”. Lo riporta tg24.sky.it

call my agent italiaCall my Agent 3, primo trailer: Argentero in crisi, Hunziker sul set con Aurora e la reunion di Romanzo Criminale VIDEO - Italia, la serie Sky Original adattamento del cult francese Dix pour cent, torna con la terza stagione dal 14 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, ... Come scrive leggo.it

