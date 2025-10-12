Ztl di Valverde dal 15 ottobre le multe ai trasgressori Apertura pomeridiana anticipata
DA SAPERE. Gli occhi elettronici inizieranno a sanzionare gli automobilisti da mercoledì 15 ottobre, a un mese di distanza dall’attivazione della nuova Ztl di Valverde. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: valverde - ottobre
RIATTIVATO IL SERVIZIO DI FLUORANGIOGRAFIA DEL PTA DI GRAVINA PRESSO LA SEDE TEMPORANEA DI VALVERDE Da lunedì 13 ottobre torna operativo il servizio di fluorangiografia del Presidio territoriale assistenziale di Gravina di Catania, attual - facebook.com Vai su Facebook
Valverde, dal 13 ottobre ripartirà il servizio di fluorangiografia del PTA di Gravina - Si tratta di un’indagine indispensabile per la diagnosi precoce e il monitoraggio delle malattie retiniche, in particolare nei pazienti d... - https://insanitas.it/uncategorized/2025/10/ - X Vai su X
Ztl di Valverde, dal 15 ottobre le multe ai trasgressori. Apertura pomeridiana anticipata - Gli occhi elettronici inizieranno a sanzionare gli automobilisti da mercoledì 15 ottobre, a un mese di distanza dall’attivazione della nuova Ztl di Valverde. Secondo ecodibergamo.it
Ztl a Valverde, l'ipotesi di anticipare l'ingresso: l'esigenza di chi ha i figli a scuola in Città Alta e il calo degli iscritti nel borgo - Una mamma: «Un quarto d'ora prima permetterebbe di evitare il traffico del centro». Si legge su bergamo.corriere.it