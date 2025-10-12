"La zona Autotrasportatori è in pieno degrado e abbandono, simbolo dell’immobilismo della Giunta e dell’incapacità di fare sintesi con le imprese del territorio". Annalisa Arletti, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e capogruppo in consiglio comunale a Carpi, torna a denunciare lo stato di incuria in cui versa la zona verso Fossoli. "Si tratta di un comparto strategico per la città e per le attività produttive -rimarca - ma ormai ridotto a discarica, accampamento abusivo e zona insicura. Nonostante anni di promesse e annunci, il progetto di riqualificazione è ancora fermo e anche l’accordo con le imprese che avrebbe dovuto dare avvio a un percorso condiviso è saltato per l’incapacità dell’Amministrazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Zona Autotrasportatori, degrado e abbandono"