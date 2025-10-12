Zinedine Zidane | il calcio ai miei piedi Rivivi l' evento integrale

Dall’Auditorium Santa Chiara di Trento con Zinedine Zidane. Ex calciatore francese, nato nel 1972, centrocampista leggendario di Juventus e Real Madrid, vincitore del Pallone d’Oro. Conduce Walter Veltroni. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zinedine Zidane: il calcio ai miei piedi. Rivivi l'evento integrale

In questa notizia si parla di: zinedine - zidane

Cosa fa oggi Zinedine Zidane, da 4 anni (per scelta) allenatore disoccupato più famoso al mondo

Roma, tenta di scippare un poliziotto con la "mossa dello Zinedine Zidane": arrestato

Luca Zidane sceglie l’Algeria: dal sogno di Zinedine alla possibile convocazione in nazionale

Zinedine #Zidane a tutto tondo sulla #Juve e su un possibile ritorno... ?Tutte le parole dell'ex calciatore bianconero al Festival dello Sport di Trento le trovi nel primo commento Vi piacerebbe vederlo sulla panchina della Juve? - X Vai su X

Tanti i campioni attesi: Zinedine Zidane e David Trezeguet, le stelle dell’atletica Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino - facebook.com Vai su Facebook

Zidane ricorda: «Alla Juve ho imparato questa cosa. Del Piero? Un grandissimo fuoriclasse» - Zidane si racconta: «Alla Juventus ho imparato a cosa significa vincere» Presente al Festival dello Sport di Trento, Zinedine Zidane ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, partendo ... Segnala calcionews24.com

Zidane conferma: "Il mio obiettivo resta allenare la Francia" - Zinedine Zidane ha sempre come obiettivo diventare l'allenatore della Francia, pur senza avere alcuna sicurezza al riguardo. Secondo milannews.it