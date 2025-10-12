Zielinski le formazioni ufficiali di Croazia Gibilterra e Lituania Polonia | le ultime sui nerazzurri in campo
Inter News 24 Zielinski e Sucic in campo con le rispettive Nazionali? Cosa filtra in vista delle sfide previste per questa sera. Sono uscite le formazioni ufficiali di Croazia-Gibilterra e Lituania-Polonia, due match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il CT Dalic ha deciso di fare rotazioni per il match contro Gibilterra. Diversi titolari partiranno dalla panchina, tra cui Petar Sucic, Gvardiol, Modric, Pasalic e Perisic. Una scelta che potrebbe essere legata anche alla volontà di gestire le energie in vista delle sfide future. Per la Polonia, Piotr Zielinski sarà titolare contro la Lituania in un match decisivo per consolidare la posizione del team nel gruppo G. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: zielinski - formazioni
Formazioni ufficiali Polonia Finlandia: la scelta su Zielinski!
Le formazioni ufficiali di #Inter-#SlaviaPraga Cristian Chivu fa riposare #Akanji e #Barella, al loro posto #Bisseck e #Zielinski. I ciechi si schierano con un 4-5-1. - facebook.com Vai su Facebook
#Polonia, il ct #Urban: "Il poco minutaggio di #Zielinski all'#Inter potrebbe essere un problema. Sul suo futuro dico che..." - X Vai su X
Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: torna Bisseck. Out Barella, c'è Zielinski dal 1' - Per la sfida contro lo Slavia Praga in Champions League, Cristian Chivu punta su Sommer, che. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: torna Sommer. Zielinski e Sucic dal 1', Barella e Akanji in panchina. Attacco Thuram-Lautaro - Le scelte di Cristian Chivu e Jindrich Trpisovsky per la sfida di San Siro, valida per la seconda giornata della fase campionato. Riporta eurosport.it