Inter News 24 Zielinski e Sucic in campo con le rispettive Nazionali? Cosa filtra in vista delle sfide previste per questa sera. Sono uscite le formazioni ufficiali di Croazia-Gibilterra e Lituania-Polonia, due match validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Il CT Dalic ha deciso di fare rotazioni per il match contro Gibilterra. Diversi titolari partiranno dalla panchina, tra cui Petar Sucic, Gvardiol, Modric, Pasalic e Perisic. Una scelta che potrebbe essere legata anche alla volontà di gestire le energie in vista delle sfide future. Per la Polonia, Piotr Zielinski sarà titolare contro la Lituania in un match decisivo per consolidare la posizione del team nel gruppo G. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zielinski, le formazioni ufficiali di Croazia Gibilterra e Lituania Polonia: le ultime sui nerazzurri in campo