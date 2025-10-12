Zielinski Inter possibile l’addio a sorpresa a gennaio | c’è da superare questo scoglio

Inter News 24 Zielinski Inter, le ultime sul futuro del centrocampista polacco in nerazzurro dopo il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. Con gli arrivi di Petar Sucic e Andy Diouf, la concorrenza in mezzo al campo per l’ Inter è aumentata notevolmente, sia a livello numerico che tecnico. Questi rinforzi, uniti alla già folta presenza di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, hanno reso sempre più difficile trovare spazio per Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato dal Napoli. Nonostante il suo passato da protagonista in Serie A con la maglia azzurra, Zielinski non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare nell’Inter, anche a causa di alcuni infortuni che ne hanno limitato l’impiego. 🔗 Leggi su Internews24.com

