Zielinski Inter possibile l’addio a sorpresa a gennaio | c’è da superare questo scoglio
Inter News 24 Zielinski Inter, le ultime sul futuro del centrocampista polacco in nerazzurro dopo il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. Con gli arrivi di Petar Sucic e Andy Diouf, la concorrenza in mezzo al campo per l’ Inter è aumentata notevolmente, sia a livello numerico che tecnico. Questi rinforzi, uniti alla già folta presenza di Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, hanno reso sempre più difficile trovare spazio per Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato dal Napoli. Nonostante il suo passato da protagonista in Serie A con la maglia azzurra, Zielinski non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare nell’Inter, anche a causa di alcuni infortuni che ne hanno limitato l’impiego. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: zielinski - inter
Inter, Zielinski a caccia di riscatto: “Tutto negativo se non vinci. Chivu diverso da Inzaghi” | VIDEO CM.IT
Zielinski Inter, messaggio carico sui social al rientro ad Appiano: «Nuova stagione – nuova energia!»
A Chivu serve un mediano: Zielinski lascia l'Inter? Frendrup in testa, poi c'è Keita
ZIELINSKI VIA DALL'INTER? @m_siemiatkowski, giornalista di 'Wirtualna Polska', fa il punto sul centrocampista polacco fra campo e futuro. #Zielinski merita più spazio nell'#Inter di #Chivu - X Vai su X
Segnali di risveglio per Piotr Zielinski: gran gol nell'amichevole della sua Polonia contro la Nuova Zelanda Il polacco ha scagliato un tiro potentissimo dall'interno dell'area di rigore, dopo un ottimo controllo a girarsi da spalle alla porta La rete è stata decisi - facebook.com Vai su Facebook
Inter, perché Zielinski può partire e cosa succede a gennaio - Per un calciatore che sembra aver esaurito il suo percorso, un altro che invece potrebbe farlo iniziare, decollando. Scrive calciomercato.it
Ct Polonia: “Non so se Zielinski lascerà l’Inter ma deve giocare di più e concentrarsi su…” - polacco ha parlato anche dello scarso minutaggio di Zielinski all'Inter ... Lo riporta msn.com