Zidane vuole allenare la Francia mentre punta al ritorno manageriale

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Zinedine Zidane dice che tornerà “sicuramente” ad allenare e vuole allenare la nazionale francese. Zidane non è stato coinvolto nel calcio professionistico da quando ha lasciato il Real Madrid alla fine della stagione 2020-21. Durante la sua permanenza a Madrid, ha guidato il club a tre vittorie consecutive in Champions League tra il 2016 e il 2018, vincendo anche due Supercoppe UEFA, due Coppe del Mondo per club FIFA e due titoli LaLiga. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

