Zidane vuole allenare la Francia mentre punta al ritorno manageriale

Zinedine Zidane dice che tornerà "sicuramente" ad allenare e vuole allenare la nazionale francese. Zidane non è stato coinvolto nel calcio professionistico da quando ha lasciato il Real Madrid alla fine della stagione 2020-21. Durante la sua permanenza a Madrid, ha guidato il club a tre vittorie consecutive in Champions League tra il 2016 e il 2018, vincendo anche due Supercoppe UEFA, due Coppe del Mondo per club FIFA e due titoli LaLiga.

