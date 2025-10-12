Zidane si racconta | Alla Juve bisognava solo vincere sempre Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino Champions difficile da vincere sul mio ritorno da allenatore a Torino…
Zidane, ex leggenda della Juve, ha parlato al Festival dello Sport di Trento. Queste le sue dichiarazioni anche sui bianconeri. Al Festival dello Sport di Trento, Zidane Zidane ha ripercorso le tappe della sua carriera. Non poteva non parlare anche del capitolo Juventus: ecco le sue parole. GLI INIZI – « Come tutti i bambini ho imparato ad amare il calcio per strada. 45 anni fa a Marsiglia giocavo sempre con il pallone, ero appassionato di questo. Tifavo proprio Marsiglia. I miei genitori sono dell’Algeria, si sono trasferiti in Francia per lavorare ma in quell’epoca era difficile. Io sono contento dei miei figli, perché sono rispettose e questa per me è la cosa più importante». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zidane - racconta
Tudor racconta l’arrivo alla Juventus da giocatore: «In quegli anni vinceva in Champions, era una cosa irreale. Vedere Zidane allenarsi…»
Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino… Champions difficile da vincere, Del Piero aveva qualcosa di particolare»
Vieira racconta la testata di Zidane a Materazzi nella finale dei Mondiali 2006 - facebook.com Vai su Facebook
Zidane si racconta: «Alla Juve bisognava solo vincere, sempre. Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino… Champions difficile da vincere, Del Piero aveva qualcosa di particolare» - Queste le sue dichiarazioni anche sui bianconeri Al Festival dello Sport di Trento, Zidane Zidane ha ripercorso le tappe d ... Riporta juventusnews24.com
Zidane: “Alla Juventus ho capito che bisognava solo vincere. Del Piero aveva qualcosa in più. Ecco perché bianconeri non vincono la Champions da tanto” - Zinedine Zidane è intervenuto dal palco del Festival dello Sport di Trento e ha parlato dei suoi anni alla Juventus. Scrive tuttojuve.com