Zidane ricorda il Milan di Sacchi | Era una squadra impressionante

Un estratto dall'evento "Zinedine Zidane: il calcio ai miei piedi", direttamente dal Festival dello Sport di Trento. L'ex centrocampista francese spende parole al miele per il Milan targato Arrigo Sacchi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zidane ricorda il Milan di Sacchi: "Era una squadra impressionante..."

