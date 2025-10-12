Zidane ricorda | Alla Juve ho imparato questa cosa Del Piero? Un grandissimo fuoriclasse

Presente al Festival dello Sport di Trento, Zinedine Zidane ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, partendo dagli esordi a Marsiglia fino agli anni gloriosi vissuti con la maglia della Juventus. Il leggendario fuoriclasse francese ha condiviso emozioni, riflessioni e aneddoti, mostrando .

