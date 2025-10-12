Zidane | Quando giocavo bene l’avvocato Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino per farmi i complimenti
Zinedine Zidane si è raccontato anch’egli al Festival dello Sport di Trento, dopo altre personalità come Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e della Nazionale. Tra i suoi racconti c’è un aneddoto particolare sull’avvocato Agnelli e i suoi tempi alla Juventus «Gli anni lì sono stati bellissimi. Sono arrivato dalla Francia, in cui il calcio era bello ma non come alla Juve. A Torino ho sentito che bisognava solo vincere, sempre. Sia in casa che in trasferta. La cosa che mi è rimasta maggiormente dell’avvocato Agnelli è che quando giocavo bene mi chiamava alle 6 del mattino per farmi i complimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: zidane - giocavo
#Zidane: «Quando giocavo bene l’avvocato #Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino per farmi i complimenti» Al Festival dello Sport: «Sono arrivato dalla Francia, in cui il calcio era bello ma non come alla Juve. A Torino ho sentito che bisognava solo vincere, s - facebook.com Vai su Facebook
Zinedine #Zidane al ‘Festival dello Sport’: ARRIVO ALLA JUVE – “Gli anni lì sono stati bellissimi. Sono arrivato dalla Francia, in cui il calcio era bello ma non come alla Juve. A Torino ho sentito che bisognava solo vincere, sempre. Sia in casa che in trasf - X Vai su X
Zidane: «Quando giocavo bene l’avvocato Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino per farmi i complimenti» - Zinedine Zidane ha raccontato al Festival dello Sport un aneddoto particolare sull'avvocato Agnelli e i suoi tempi alla Juventus ... Come scrive ilnapolista.it
Zidane: «Mi manca il calcio del passato, vorrei vedere un gioco più offensivo» - L'intervista a Zinedine Zidane durante il Festival dello sport a Trento, intervenuto dopo Spalletti a parlare della sua carriera. Riporta ilnapolista.it