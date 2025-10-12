Zidane | Quando giocavo bene l’avvocato Agnelli mi chiamava alle 6 del mattino per farmi i complimenti

Zinedine Zidane si è raccontato anch’egli al Festival dello Sport di Trento, dopo altre personalità come Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli e della Nazionale. Tra i suoi racconti c’è un aneddoto particolare sull’avvocato Agnelli e i suoi tempi alla Juventus «Gli anni lì sono stati bellissimi. Sono arrivato dalla Francia, in cui il calcio era bello ma non come alla Juve. A Torino ho sentito che bisognava solo vincere, sempre. Sia in casa che in trasferta. La cosa che mi è rimasta maggiormente dell’avvocato Agnelli è che quando giocavo bene mi chiamava alle 6 del mattino per farmi i complimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

